Przetwory z pomidorów. Jak zrobić domowy przecier pomidorowy? [PORADNIK, PRZEPIS] 22.08.21

Nie ma nic lepszego niż na przykład domowa zupa pomidorowa z własnoręcznie przygotowanego przecieru pomidorowego. Jeżeli do tej pory nie robiliście domowych przetworów – czas to zmienić. Przepis na podstawowy przecier pomidorowy jest bardzo prosty! Zatem – do dzieła!

Jak zrobić domowy przecier pomidorowy?

Składniki

dojrzałe pomidory (najlepiej mięsiste, typu lima, ale inne też mogą być)

sól

cukier (opcjonalnie)

wysokiej jakości olej (opcjonalnie)

Wykonanie

Pomidory, najlepiej gatunki mięsiste, ale mogą być jakiekolwiek, byle byłyby dojrzałe, sparzyć we wrzątku. Zdjąć skórkę i dokładnie pooglądać, czy nie są gdzieś spleśniałe lub za bardzo uszkodzone.

Pokroić w dowolne kawałki, dać do porządnie wymytego i wyparzonego garnka. Najlepiej, by garnek był z podwójnym dnem. Zagotować, zmniejszyć gaz i gotować często mieszając, tak, by większość wody wyparowała. W międzyczasie dosolić do smaku. Jeżeli pomidory nie są zbyt słodkie można dodać odrobinę cukru – podkręci to nieco smak pomidorów.

Gdy pomidory będą już miały odpowiednią konsystencję, zdjąć je z gazu i porządnie zblendować.

Po zblendowaniu dla pewności jeszcze raz zagotować.