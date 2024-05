Przy stawach i aquaparku w Stary Sączu otwierają restaurację z niesamowitym widokiem i tarasem. To kolejna i wyczekiwana atrakcja

Park wodny na stawach w Starym Sączu

Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego na starosądeckich stawach to inwestycja oczekiwana od lat. W minione wakacje ruszyła sezonowo pierwsza część większego projektu. Zostały udostępnione tam cztery baseny zewnętrzne, zjeżdżalnia wodna "kamikadze" o długości 29,1 m, zjeżdżalnia wodna „anakonda” o długości 99,6 m, zjeżdżalnia "rodzinna" o długości 26,7 m, oraz zjeżdżalnia "wodny plac zabaw", dodatkowo jest jacuzzi, dwa bary oraz dwa pomosty.

Restauracja z widokiem na stawy

Wkrótce kompleks w Starym Sączu zyska dodatkową atrakcję. Na budynku pojawiła się informacja, że szukają kucharza, co oznacza, że inwestor przygotowuje się na otwarcie restauracji. Start sezonu zaplanowano na czerwiec, ale nie ma jeszcze dokładnej daty. Jak udało się nam dowiedzieć "Kuchnia Mistrzów" stawia na różnorodną ofertę z wykorzystaniem lokalnych produktów. Ma być to nowoczesna kuchnia, uwzględniając światowe trendy w gastronomii. Do współpracy zapraszani będą także znani kucharze, który przy współpracy z szefem kuchni będą tworzyć wyszukane dania.