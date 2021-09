Puchar Polski w Małopolsce. Derby dla Unii, Błyskawica zdobyła trofeum. Wyniki z 29 września boch

Puchar Polski w Małopolsce. 29 września rozegrano wiele meczów w podokręgach - bo to na tym szczeblu toczy się rywalizacja jesienią. W środę odbyły się m.in. derby Tarnowa oraz wyłoniono zdobywcę Pucharu Polski w podokręgu Bochnia - to czwarta drużyna, która zapewniła sobie udział w fazie wojewódzkiej PP. O tym wszystkim piszemy w tym materiale, przedstawiając sytuację we wszystkich małopolskich podokręgach. >>>>>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.