Pyzy z mięsem z rosołu, pyzy klasztorne lub pyzy jarmarczne: zobacz pomysły na pyszne pyzy ziemniaczane [PRZEPISY]

Pyzy to polskie kluski w kształcie kulek. Domowe pyzy świetnie smakują same, ale również też wypełnione farszem. Zobaczcie przepisy.

Pyzy z mięsem z rosołu [PRZEPIS]

Pyzy z mięsem z rosołu. Fot. Karolina Marczewska

Składniki na pyzy

1 kg ziemniaków

2 żółtka

3 łyżki mąki pszennej

3 łyżki mąki ziemniaczanej

sól

Składniki na farsz

500 g mięsa drobiowego z rosołu

2 cebule

łyżka oleju

łyżeczka majeranku

sól, pieprz

Wykonanie

Farsz. Mięso zmielić w maszynce. Cebule pokroić i zeszklić na łyżce oleju, dodać do mięsa, dosmakować majerankiem, solą i pieprzem.

Pyzy. Ziemniaki ugotować, przepuścić przez maszynkę do mielenia lub praskę do ziemniaków, wymieszać z mąkami, żółtkami i solą, zagnieść ciasto. Z ziemniaczanego ciasta formować kulki, rozpłaszczać na dłoni i w środek nakładać łyżeczkę farszu, zlepić. Pyzy gotować we wrzącej i osolonej wodzie przez ok. 8 minut. Podawać z podsmażonym boczkiem i cebulką.

Przepis Karoliny Marczewskiej