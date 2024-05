Quady i motory rozjeżdżają tatrzańskie gminy. Mieszkańcy Zakopanego zapowiadają walkę

Już nie tylko Kościelisko, ale także Zakopane, Poronin, Murzasichle, Ząb – kolejne miejscowości na Podhalu mają problem z quadami. - Quady i motory crossowe rozjeżdżają pola, warkot silników odpędza turystów. Tego nie da się wytrzymać. I co najgorsze, robią to nasi ludzie – żali się pani Hanna, mieszkanka zakopiańskiej Olczy. Jeden z mieszkańców – przez rozjeżdżone pole – stracił dotację dla areału rolnego.

Zoniówka – do to niedawna była bardziej odludna dzielnica Zakopanego. Niby w granicach miasta, a jednak bardzo cicha i spokojna, z niewielką ilością domów. W lecie można było tutaj naprawdę poczuć spokój. Na łąkach pasły się krowy, owce, a także konie. Na Zoniówce działała stadnina koni, gdzie młodzi miłośnicy uczyli się jazdy. Nieraz można było spotkać wycieczki konne po okolicy. - Teraz tego już nie ma. Zoniówka zmienia się w rozjeżdżoną arenę dla quadów, a zwłaszcza motorów crossowych. Gdy tylko zejdzie śnieg, zaczynają się wyścigi. I ten warkot, którego nie da się wytrzymać – żali się jedna z mieszkanek. Właściciele terenów na Zoniówce – terenów zielonych, obserwują jak są one notorycznie rozjeżdżane przez maszyny. - Dawniej była tam jedna polna droga, teraz takich rozjeżdżonych terenów jest mnóstwo. Ci na quadach robią nowe drogi, pętle, kółka. Robią tam co chcą. Właściciele zaczęli grodzić swoje tereny. Ja też tak zrobiłam. Dwa razy mi niszczono ogrodzenie – mówi kobieta.

Inny mieszkaniec dodaje, że oprócz rozjeżdżanych pół pojawiają się śmieci. - Ludzi jeżdżą, wypiją wodę, a butelkę wyrzucają w pole – mówi poirytowany. Jak dodają mieszkańcy, to efekt działalności miejscowych – wypożyczalni quadów i młodych górali na motorach crossowych. - Taka przejażdżka jest atrakcyjna dla turystów, więc w Zakopanem jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać wypożyczalnie quadów. I to nikt inny jak nasi ludzi prowadzą tam turystów. Przecież przyjezdni nie wiedzieliby gdzie jeździć – mówi jeden z mieszkańców Olczy. I dodaje, że to nie tylko komercyjne wycieczki quadów, ale i młodych motocyklistów na tzw. crossach. - W większości przypadków to nasi miejscowi młodzi ludzi. Nie mają prawda jazdy, więc jeżdżą po polach. Za nic mają własność, uważają, że wszystko im wolno, a jak się im zwróci uwagę, to potrafią zbluzgać tak, że uszy więdną – mówi mieszkanka Olczy.

Rolnik stracił dotację Asp. Sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji przyznaje, że jak dotąd do komendy wpłynęły dwa oficjalnie zgłoszenia ws. rozjeżdżania pól na Zoniówce. - Dotyczą niszczenia upraw, quadów, które rozjeżdżają użytki rolne. Te sprawy się toczą. Na obecnym etapie tyle mogę powiedzieć – informuje policjant. Nam nieoficjalnie udało się dowiedzieć, że w jednym z przypadków rolnik przez quadowców stracił dotację do areału rolnego. Okazało się bowiem, że zamiast pola uprawnego ma na swojej działce wyżłobionych przez quady pięć nowych dróg polnych. Z uprawy nic nie zostało. W sezonie policja organizuje patrole w miejscach, gdzie najczęściej organizowane są wyprawy na quadach. Mundurowi robią takie patrole wraz ze strażą gminną z Kościeliska, czy strażą Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wykorzystują do tego quady i motory crossowe, a także drony. Przed rokiem wycieczka quadów z wypożyczalni zakończyła przejażdżkę z mandatami w sumie na kilka tysięcy złotych. Zostali ukarani za to, że wjechali na ścieżkę rowerową w Dzianiszu. - Za nielegalne wjechanie quadem na ścieżkę rowerową każdy z kierujących otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł. Natomiast kolejne 1500 złotych mandatu musiał zapłacić przewodnik grupy za poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu – informowała policja.

Od tamtej pory na terenie gminy Kościelisko zmieniona została organizacja ruchu na ścieżkach rowerowych. Pojawiły się wyraźnie oznakowania informujące, że na ścieżki nie może wjeżdżać quad. - Tyle, że ci ludzie nic sobie z takich tabliczek nie robią. Jadą w kaskach, zamaskowaniu, quady bez tablic rejestracyjnych. Czują się anonimowi i bezkarni – żalą się mieszkańcy. Nie tylko Zoniówka

Problem ze zmotoryzowanymi wycieczkami dotyczy także Bachledzkiego Wierch i Łosiówek w Zakopanem, ale także miejscowości w sąsiednich gminach – m.in. w Poroninie, czy Kościelisku. W tej ostatniej gminie quadowcy szczególnie upatrzyli sobie rejon Butorowego Wierchu, czy Dzianisza. Tam mieszkańcy z quadami walczą od kilku długich lat. - Były spotkania w urzędzie gminy, były rozmowy, obietnice. I nic to nie dało. Jak było źle, tak jest dali. A nawet gorzej, bo otwierają się kolejne wypożyczalnie quadów, ale i skuterów śnieżnych. Także teraz cały rok mamy problem – mówi mieszkanka Butorowego Wierchu. I dodaje, że jedynym rozwiązaniem jest zagrodzenie drogi. - Mój mąż ostatnio wyjechał autem na drogę, gdy jechało 15 quadów i powiedział, że nie będą jeździć, bo my też chcemy mieć spokojną niedzielę. To zawrócili i pojechali gdzieś indziej. Ale przecież nie da się zablokować wszystkiego – dodaje kobieta.

Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko, przyznaje, że nadal jest wiele do zrobienia. - Lwa część wycieczek przeniosła się na drogi gminne, publiczne. Rozjeżdżanie łąk jednak nadal się zdarzają. Ale to są ludzie z zewnątrz. Ludzie, którzy przywożą własne quady na nasz teren – mówi wójt. I zapowiada, że nadal będą organizowane kontrole i rozmowy. - To daje największy efekt – ocenia. Mieszkańcy chcą się zjednoczyć Mieszkańcy Zakopane chcą się teraz zjednoczyć w walce z quadami i motorami crossowymi. - Na razie udało nam się zebrać siedem osób, właścicieli terenów na Zoniówce. Ale jakby nam się udało zebrać więcej ludzi niezadowolonych, z różnych miejscowości Podhala, może by się udało w końcu wywalczyć spokój. Bo jak się buduje dom, czy uruchamia restaurację, to trzeba spełniać wiele przepisów. A wypożyczalnie quadów robią co chcą – mówi mieszkanka Olczy.

Na razie zakopiańczycy chcą spotkać się z burmistrzem Zakopanego w tej sprawie. Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta, chce sprawę poruszyć na najbliższym konwencie samorządowców z powiatu tatrzańskiego. - To bowiem problem nie tylko Zoniówki i Zakopanego, ale także innych tatrzańskich miejscowości. Jak widać, poszczególne samorządy nie mogą sobie z tym dać rady. Dlatego będą chciał zaproponować powołanie zespołu złożonego ze straży miejskiej, gminnej, policji, straży TPN straży granicznej i innych instytucji. Być może taki zespół będzie mógł sobie z tym radzić – mówi Filipowicz.

