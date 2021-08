Rabka-Zdrój. Lubisz żuć gumę i robić balony? Te zawody są dla ciebie

Mistrzostwa Polski w Dmuchaniu Balona z Gumy do Żucia to jedna z flagowych imprez organizowanych na terenie Rabkolandu. Pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się w 2003 roku i przyciągnęła wówczas niemal 500 uczestników. W najbliższą sobotę, 21 sierpnia, entuzjaści gum do żucia z całej Polski spotkają się na 18. już edycji wspomnianej imprezy.

- W Rabkolandzie staramy się na co dzień zapewnić naszym gościom przeżycia i doświadczenia, które staną się dla nich czystą frajdą i kwintesencją dziecięcej rozrywki. Mistrzostwa w Dmuchaniu Balona z Gumy do Żucia to nasz kolejny ukłon w stronę wspomnień z dzieciństwa, którego guma balonowa była niewątpliwie jednym z najcenniejszych przysmaków i symboli – mówi Piotr Wiecha, właściciel parku rozrywki Rabkoland.

Rozgrywki będą realizowane pod specjalnym nadzorem Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych, a imprezę poprowadzi znany i lubiany w regionie kabaret Śleboda. Zasady konkurencji są proste, choć wykonanie już nieco trudniejsze. W pierwszej kolejności należy żuć gumę przez około 10 minut (to, na podstawie doświadczeń dotychczasowych uczestników wydarzenia, najbardziej optymalny czas), a następnie nadmuchać z niej jak największy balon. Pomiaru dokonuje wykwalifikowana komisja, a dokonywany on jest przy pomocy specjalnych balonomierzy. Do konkurencji można podchodzić kilkakrotnie.