Radni chcą konsultacji ws. Centrum Muzyki. Miasto chce budować samo, a województwo razem

– Temat budowy Centrum Muzyki zaczął się przed laty, gdy prof. Stanisław Gałoński z Fundacji chciał wybudować taki obiekt za pieniądze składkowe. To się nie udało. Była też uchwała Rady Miasta Krakowa i koncepcja budowy Centrum Muzyki wespół z Urzędem Marszałkowskim, ale w porozumieniu z panem marszałkiem wycofaliśmy się z tego. Teraz przystępujemy do realizacji inwestycji, bo nacisk ze strony środowisk twórczych, aby wybudować w Krakowie salę koncertową z prawdziwego zdarzenia, jest duży – mówił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

O wspólną budowę Centrum Muzyki w pierwotnej lokalizacji upominają się także władze województwa. "Centrum Muzyki w Krakowie jest wspólnym przedsięwzięciem województwa małopolskiego i Krakowa i pomimo doniesień o chęci wycofania się miasta z chęci budowy kompleksu sal koncertowych liczymy, że uda się wspólnie zrealizować ten projekt. W Małopolsce i Krakowie potrzebny jest nowoczesny budynek koncertowy spełniający najwyższe standardy akustyczne, który stanie się siedzibą orkiestr symfonicznych. Podtrzymujemy w pełni decyzję o współpracy przy jego budowie" - czytamy w komunikacie województwa.

Centrum z nowoczesnymi salami koncertowymi

Planowane Centrum Muzyki na Grzegórzkach miało być miejscem, gdzie nową siedzibę znajdzie zarówno Filharmonia Krakowska (podległa Urzędowi Marszałkowskiemu), jak i miejskie instytucje kultury – jak Capella Cracoviensis lub Sinfonietta Cracovia.

Najważniejszym jego elementem miały być nowoczesne sale koncertowe – z największą, filharmoniczną, która miała pomieścić do 1400 osób. Obok niej miała również powstać tzw. miejska sala koncertowa (mieszcząca 650 - 800 słuchaczy) i sala recitalowa (na 270-300 słuchaczy). Całkowita powierzchnia Centrum Muzyki to ok. 28 tys. mkw., a koszt projektu to ok. 265 mln złotych.