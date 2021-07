Radocza. DK 28. Sprzeczka kierowców wymknęła się spod kontroli. W ruch poszedł kij bejsbolowy [WIDEO] AKTUALIZACJA 22.07.2021

Samochód wyprzedzał tam inny pojazd. Manewr zaowocował nerwową atmosferą. Jeden z mężczyzn zatrzymał swoje auto i ruszył uzbrojony w kij bejsbolowy w kierunku drugiego z użytkowników drogi. Ten jednak zdołał uciec przed agresorem, zanim doszło do konfrontacji.

Pierwszy raz zobaczyłem go w lusterku wstecznym, gdzie w oddali tak pędził że wyrzuciło go z zakrętu, aż na lewy pas i widać że bardzo mu się spieszyło. Kiedy mnie wyprzedzał spotkaliśmy się wzrokiem i pokazałem gest pukania się w czoło z komentarzem, że troszkę go pogięło wyprzedzać w takim miejscu i chyba o to chciał mnie spytać