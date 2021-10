Raport drogowy Kraków i woj. małopolskie. Korki, wypadki, utrudnienia. Informacje drogowe A4, S7, zakopianka, DK7 na żywo [06.10.2021]

Popołudnie dla kierowców na krakowskich drogach nie należy do łatwych. Korki są w całym mieście. Najgorsza sytuacja występuje jak zwykle na al. 29 Listopada, ul. Opolskiej, na Alejach Trzech Wieszczów, ul. Konopnickiej, Nowohuckiej, Powstańców Wielkopolskich, Dietla, Zawiłej, al. Jana Pawła II i Kocmyrzowskiej. Kierowcy nie rozpędzą się również na autostradowej obwodnicy Krakowa. Przejazd autostradą od Balic do zakopianki zajmie im przynajmniej 20 minut, w przeciwnym kierunku pokonanie odcinka od węzła Kraków Łagiewniki do Balic to już ok 30 minut.