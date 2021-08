Raport drogowy Kraków i woj. małopolskie. Korki, wypadki, utrudnienia. Informacje drogowe A4, S7, zakopianka, DK7 na żywo [10.08.2021]

Na zakopiance między Nowym Targiem i Chabówką w kierunku Krakowa utworzył się spory zator. Pokonanie tego odcinka może zająć nawet ok. godziny. Obecnie przejazd z Zakopanego do Krakowa zajmuje ok. 2,5 h.

Z kolei w kierunku Zakopanego w miejscowości Rdzawka zepsuty autokar blokuje jeden pas ruchu. Policja kieruje ruchem wahadłowo.