Raport drogowy Kraków i woj. małopolskie. Korki, wypadki, utrudnienia. Informacje drogowe A4, S7, zakopianka, DK7 na żywo [11.05.2021]

We wtorek rano kierowcy bardzo wolno poruszają się m.in. ul. Czarnowiejską, Opolską, Pachońskiego, Łokietka, Wyki, Siewną, al. 29 Listopada, ul. Kocmyrzowską, Nowohucką, Powstańców Wielkopolskich, Wielicką, Monte Cassino, Konopnickiej i Skotnicką. Duży ruch jest również na południowej obwodnicy Krakowa, szczególnie między węzłami Kraków Południe i Kraków Skawina. W cierpliwość muszą uzbroić się również kierownicy wjeżdżający od strony Olkusza. Na pokonanie odcinka z Wielkiej Wsi do ronda Ofiar Katynia będą potrzebować ok. 30 minut.