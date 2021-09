Raport drogowy Kraków i woj. małopolskie. Korki, wypadki, utrudnienia. Informacje drogowe A4, S7, zakopianka, DK7 na żywo [11.09.2021]

Jak zwykle w piątek popołudniu poruszanie się samochodem po Krakowie nie należy do przyjemności. Korki utworzyły się na wielu ulicach, m.in. na al. 29 Listopada, ul. Opolskiej, Łokietka, Siewnej, na Alejach Trzech Wieszczów, ul. Reymonta, Czarnowiejskiej, Konopnickiej, Księcia Józefa, Piastowskiej, Dietla, Limanowskiego, Nowohuckiej, Powstańców Wielkopolskich i Zawiłej. Kierowcy nie rozpędzą się również na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na przejechanie odcinka od Balic do zakopianki będą potrzebować co najmniej 30 minut, w przeciwnym kierunku ok. 20 minut.