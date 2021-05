Pasażerowie i kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na skrzyżowaniu Alei Trzech Wieszczów i ul. Kościuszki. Doszło do uszkodzenia torowiska i przez ok. 3 godziny będzie prowadzona wymiana szyny. Linie tramwajowe nr 1 i 2 skierowane zostały do pętli Cichy Kącik. Uruchomiono komunikację zastępczą autobusową na odcinku Salwator - Filharmonia.