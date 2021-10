Raport drogowy Kraków i woj. małopolskie. Korki, wypadki, utrudnienia. Informacje drogowe A4, S7, zakopianka, DK7 na żywo [13.10.2021]

Od 11 października (poniedziałek) zmieni się organizacja ruchu w rejonie ronda przy ul. Mackiewicza. - Ma związek z kolejnymi etapami prac przy budowie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Za to na razie bez zmian na ul. Nad Sudołem. Prawdopodobnie do końca października będzie ona nadal zamknięta dla ruchu - informują urzędnicy miejscy.

