Raport drogowy Kraków i woj. małopolskie. Korki, wypadki, utrudnienia. Informacje drogowe A4, S7, zakopianka, DK7 na żywo [16.05.2021]

Korki w niemal cały Krakowie, a minęła dopiero 15...

Ciąg 29 Listopada - ATW - Konopnickiej - Kamieńskiego - WIeliczka to praktycznie jeden długi, obustronny korek. Zatkanych jest też większość dróg prowadzących do głównej miejskiej arterii. Ciasno jest także na Opolskiej, Nowohuckiej i dojazdach do ronda Grzegórzeckiego.

Na wylotówkach także jest niewesoło. Najtrudniej jest na wyjeździe na Olkusz, Zielonki i Węgrzce (DK 7).

Obwodnica Krakowa od Balic aż do węzła Południe (zakopianka) też nie przypomina autostrady, albowiem tempo poruszanie spada momentami do zera.