#utrudnienia_mpk Plac Inwalidów - > Bronowice Małe zderzenie tramwaju linii 8 z autobusem firmy Mobilis, linie 4,8,13,14,24 kierowane na trasy objazdowe.

- 8,13 do Dworca Towarowego.

- 14,24 do Cichy Kącik.

- 4 do Salwatora.

Komunikacja zastępcza Bronowice M. - Teatr Bagatela.