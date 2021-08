Raport drogowy Kraków i woj. małopolskie. Korki, wypadki, utrudnienia. Informacje drogowe A4, S7, zakopianka, DK7 na żywo [24.08.2021]

We wtorek, 24 sierpnia w podkrakowskich Wawrzeńczycach odbędzie się protest rolników organizowany przez AGROunię. Organizatorzy akcji zapowiadają, że na drodze krajowej nr 79 pojawi się 100 traktorów, które zablokują przejazd. Przepuszczane będą wyłącznie pojazdy uprzywilejowane.

Rolnicy zapowiadają blokadę drogi pod Krakowem. Na ulicę wyjedzie 100 traktorów

Uwaga kierowcy! Od godz. 8.00 we wtorek 24.08.2021 do 8.00. w środę 25.08.2021 planowana jest blokada #DK79 w m. #Wawrzeńczyce przez traktory wraz z osprzętem. Można wybrać alternatywne drogi, by uniknąć utrudnienia. @GDDKIA #Małopolska #Kraków #Koszyce #Sandomierz pic.twitter.com/AjIq9u1KB3