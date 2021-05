Raport drogowy Kraków i woj. małopolskie. Korki, wypadki, utrudnienia. Informacje drogowe A4, S7, zakopianka, DK7 na żywo [25.05.2021]

W mieście można zaobserwować coraz więcej samochodów na drogach. Największy ruch widać w okolicy ronda Grunwaldzkiego, a także na ul. Opolskiej i al. 29 listopada. Na obwodnicy na razie jedzie się bez większych utrudnień. Największe utrudnienia występują jednak na wlotówce do Krakowa ze strony Olkusza. Korek występuje od Białego Kościoła aż do Modlnicy. Należy jednak pamiętać, że po nocnych opadach drogi są mokre, co może powodować niebezpieczne sytuacje, dlatego kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.