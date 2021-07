Raport drogowy Kraków i woj. małopolskie. Korki, wypadki, utrudnienia. Informacje drogowe A4, S7, zakopianka, DK7 na żywo [25.07.2021]

Kierowcy w czwartek popołudniu bardzo wolno poruszają się ulicami Powstańców Wielkopolskich, Nowohucką, Konopnickiej, Dietla, Alejami Trzech Wieszczów, ul. Reymonta, Czarnowiejską, Opolską, al. 29 Listopada, Skotnicką i Kocmyrzowską. Zator utworzył się także na autostradowej obwodnicy Krakowa. Odcinek od Balice do zakopianki kierowcy pokonają w bardzo wolnym tempie i będą potrzebowali na to ok. 30 minut.