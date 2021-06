Raport drogowy Kraków i woj. małopolskie. Korki, wypadki, utrudnienia. Informacje drogowe A4, S7, zakopianka, DK7 na żywo [26.06.2021]

Z powodu wypadku na autostradowej obwodnicy Krakowa, między węzłami Kraków Bielany i Kraków Tyniec utworzył się spory korek Zator zaczyna się już za bramkami autostradowymi jadąc od Katowic w kierunku zakopianki. Przejazd odcinka od bramek do węzła Kraków Tyniec zajmuje nawet ok. 50 minut. Jednocześnie w przeciwnym kierunku od węzła Kraków Łagiewniki do Kraków Bielany kierowcy również poruszają się bardzo wolno. Przejazd od zakopianki do Balic może zająć ok. 30 minut.