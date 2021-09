Uwaga kierowcy. 9 września planowane jest rozpoczęcie remontu na fragmencie ul. por. Halszki (Dzielnica XI – Podgórze Duchackie). Odnowiony zostanie odcinek, od skrzyżowania z ul. Marii i Bolesława Wysłouchów do boiska przy szkole, za skrzyżowaniem z ul. Franciszka Bujaka. W związku z pracami lokalne zmiany w organizacji ruchu.



W pierwszej kolejności drogowcy zajmą się zatokami autobusowymi, później wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. Roboty w tym zakresie realizowane będą nocami oraz w weekendy. Będą obowiązywać lokalne zmiany w organizacji ruchu. Remont potrwa do końca września br., a jego koszt to ok. 500 tys. zł.