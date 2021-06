Ratownicy krakowskiego szpitala wojskowego pracują w uwłaczający warunkach. Szpital zapewnia, że w tym roku rozpocznie się remont

Internauci wytknęli szpitalowi, że jest on w fatalnym stanie technicznym, a mimo to priorytetowym dla niego jest remontowanie kaplicy, a nie innych pomieszczeń służących pacjentom i personelowi.

- Włożyliśmy sporo wysiłku w to, by dostrzeżono konieczność remontu tego miejsca. Nie zgadzamy się z powielanymi nieprawdziwymi, informacjami, że przeznaczyliśmy pieniądze na remont kaplicy, a na to, by wyremontować zaplecze socjalne dla pracowników nie. Szpital nie wydatkował na remont kaplicy żadnych środków. Co nie zmienia faktu, że nowa elewacja kaplicy, która stał się motorem napędowym całej sprawy też była konieczna, a Rejonowy Zarząd Infrastruktury miał nakaz konserwatora zabytków, by te prace przeprowadzić. Koszt tych prac to ok. 580 tys. złotych, a nie jak nieprawdziwie przekazywano 5 mln. - dodaje płk. Sidor.

Przedstawicieli szpitala zapytaliśmy również, czy istnieje możliwość, by do czasu rozpoczęcia remontu, szpital nie mógłby wygospodarować miejsca z lepszymi warunkami dla pracowników działu transportu.