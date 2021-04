Recykling po oświęcimsku. Na śmieci, które miały stać się paliwami firma N-Recykling dostała ponad 8,7 mln zł. Nie ma pieniędzy, są śmieci

- To mocne nadużycie, że to śmietnisko powstało wskutek naszych decyzji - mówi Paweł Kobielusz, wicestarosta oświęcimski. - Mam świadomość, co do mnie należy, ale trzeba podkreślić, że ta sprawa jest pokłosiem kadencji poprzedniego starosty i zarządu, a teraz my musimy „połknąć żabę”. Zajmujemy się tą sprawą, ale w tej chwili, dla dobra sprawy, nie mogę zdradzić szczegółów – dodaje.