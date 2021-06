Regionalne przysmaki: parzybroda po mirowsku [PRZEPIS]

"Parzybroda po mirowsku" jest wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych. Przepisem na ten przysmak dzielą się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mirowa.

Składniki

1 kg białej kapusty

15 dag marchwi

70 dag ziemniaków

10 dag cebuli

60 dag boczku

2 łyżki smalcu

2 łyżki mąki

1 szklanka przecieru z pomidorów świeżych

pokrojony lubczyk

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Kapustę pokroić na duże kawałki, marchewkę zetrzeć na tarce. Wszystko zagotować. Ziemniaki pokroić w kostkę i gotować je osobno w osolonej wodzie. Boczek pokroić w kosteczkę i usmażyć go, a potem dodać do gotującej kapusty. Cebulę pokroić w półplasterki, podsmażyć na złoty kolor i wrzucić do kapusty. Ugotowane ziemniaki, odcedzić i dołożyć do kapusty. Do wszystkiego dodać jeszcze przecier ze świeżych pomidorów, pokrojony lubczyk i przyprawić do smaku. Na końcu zrobić zasmażkę z mąki i zagęścić potrawę.