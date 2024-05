Rejsy wycieczkowe Wisłą spod Oświęcimia do Krakowa. Piękne i niepowtarzalne widoki z panoramą Wawelu na finał. Zobacz zdjęcia

Rejsy wycieczkowe Wisłą z Dworów pod Oświęcimiem do Krakowa

Ruszył sezon rejsów wycieczkowych po Wiśle z Dworów pod Oświęcimiem. Jest kilka możliwości, w tym do Krakowa lub Tyńca i z powrotem. Podróż jest okazją do zobaczenia niecodziennych widoków Wawelu czy klasztoru w Tyńcu z perspektywy rzeki i przeżycia m.in. śluzowania w Borku Szlacheckim na śluzie o najwyższym spadzie w Polsce.

Panorama Krakowa z Wawelem z drona, ale z poziomu rzeki widoki są także niepowtarzalne Piotr Strycharski

Krajobrazy z Wisłą są niepowtarzalne i niezmiennie cieszą oczy, niezależnie, w Tyńcu, w Krakowie, czy pod Oświęcimiem Piotr Strycharski

Podróż łodzią motorową "Nadzieja", która może zabrać na pokład 11 osób, zaczyna się z przystani im. rotmistrza Witolda Pileckiego w rejonie stopnia wodnego Dwory k. Oświęcimia. Organizator rejsów przedsiębiorca Krzysztof Adamski podkreśla, że w ten sposób nawiązuje do tradycji żeglugi na tym odcinku Wisły.

Ze środka rzeki Kraków wygląda inaczej Bogusław Kwiecień

Śluzowania na to jedna z atrakcji rejsów Wisłą Piotr Strycharski

W Borku Szlacheckim, gdzie znajduje się śluza o najwyższym spadzie w Polsce Bogusław Kwiecień

Statki wycieczkowe pływające Wisłą Oświęcimia w dół rzeki rzeczywiście nie są czymś nowym. Takie rejsy odbywały się przed drugą wojną światową. Biuro Towarzystwa Żegluga Polska SA. organizowała rejsy statkiem wycieczkowym „Stanisław” z Oświęcimia do Sandomierza.

Rejsy wycieczkowe Wisłą z Oświęcimia do Krakowa są okazją do zobaczenia niecodziennych widoków Bogusław Kwiecień

Takie widoki ze środka Wisły nie ogląda się na co dzień Bogusław Kwiecień

W dawnych kronikach można znaleźć zapiski o rejsach statkami z Oświęcimia nawet do Gdańska, na które stać było jednak nielicznych. Wisłą z Oświęcimia do Krakowa i dalej do Sandomierza pływał również statek pasażersko-handlowy „Światowid” należący do wspomnianego już Towarzystwa Żegluga Polska. Ciekawostką jest fakt, że jego rodzicami chrzestnymi byli prezydent RP Stanisław Wojciechowski i pisarka Maria Dąbrowska.

Krajobrazy z Wisłą są niepowtarzalne i niezmiennie robią wrażenie Bogusław Kwiecień