Rodzina Karpieli. Słynna góralska familia pełna muzyki, celebrytów i architektów [2.11]

Izrael uhonoruje rodzinę spod Wadowic, która uratowała Romana Polańskiego

Rodzina Buchałów z Wysokiej k. Wadowic ukrywała w czasie wojny Romana Polańskiego, choć groziła im za to śmierć. Teraz, pośmiertnie, doceni ich za to Izrael. W ich rodzinnej miejscowości budzi to mieszane uczucia z powodu ciążących na znanym reżyserze oskarżeń o gwałt na nieletniej, choć przecież nie "odbiera" to zasług dzielnej rodzinie. Z tego samego powodu nie wiadomo, czy uhonorowaniem mieszkańców Wysokiej pochwalą się władze gminy Wadowice.