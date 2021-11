Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli "12 tys. zł plus" czeka na podpis prezydenta. Kto i od kiedy dostanie pieniądze? 23.11.21

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli "12 tys. zł plus"

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie, mające na celu dopłatę do opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ustawa w tej sprawie trafiła już do prezydenta Andrzej Dudy. Przypomnijmy, że mowa aż o 12 tys. zł, które przysługiwałyby na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – niezależnie od dochodów.

Jak czytamy w informacji prasowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - wsparcie rodziców w łączeniu życia rodzinnego z pracą zawodową to jeden z priorytetów Rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz jeden z kluczowych elementów Polskiego Ładu.