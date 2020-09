Rok szkolny pod specjalnym rygorem: bez ściskania dłoni, misiaczków, za to w maseczkach i oparach alkoholu

Puste sale i korytarze były w Jadamwoli, Jastrzębiu, Łukowicy i Świdniku. Limanowski sanepid na prośbę dyrektorów tamtejszych szkół zgodził się w tych placówkach na zdalne nauczanie podczas pierwszych dni roku szkolnego. Wszystko ze względu na to, że jedna z nauczycielek pracująca w czterech szkołach na terenie gminy Łukowica jest zakażona koronawirusem (wynik badań poznała 28 sierpnia). 30 innych pedagogów, którzy mieli z nią kontakt zostało objętych kwarantanną.

- W naszej gminnej społeczności rozpoczynamy rok szkolny w trudnych okolicznościach, wywołanych przez pandemię. Dyrektorom, nauczycielom i uczniom życzę dużo sił i zapału do pracy. Rodzicom - cierpliwości. Wraz z gminnym Zespołem Obsługi Edukacji pracujemy nad tym, aby dostosować funkcjonowanie szkół do zmieniającej się sytuacji wywołanej przez Covid-19. Rzeczywistość zafundowała nam szkołę życia. Najlepsze co możemy zrobić, to przygotować się do niej jak najlepiej i odrobić lekcje – zaapelował 1 września Bogdan Łuczkowski.