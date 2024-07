Rolnicy i plantatorzy zapraszają na samozbiory. Również w Małopolsce można samemu zerwać sobie owoce i zapłacić za nie mniej niż w sklepie

Kojarzą rolników i plantatorów z amatorami samozbiorów

- Osoby, które nas odwiedzały zazwyczaj zbierały od kilku do kilkunastu kilogramów. Chętnie pożyczamy im krzesełka, aby mogły wygodnie zbierać owoce. Wiele osób, które były w tamtym roku teraz kontaktowało się z nami i przyjadą w lipcu – mówi.

- Coraz więcej rolników i plantatorów decyduje się na taką formę sprzedaży płodów ziemi, gdyż po przeliczeniu wszystkich kosztów związanych z zatrudnianiem sezonowo pracowników oraz dystrybucją zbiorów, jest to dla nich korzystniejsze finansowo – zauważa Mirosław Biedroń.

Często zbiór poprzedzony jest krótkim instruktażem, jak należy go przeprowadzać, aby nie niszczyć roślin i by mogły one owocować dłużej.