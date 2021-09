Równonoc jesienna 2021. Kiedy występuje przesilenie jesienne i co to za zjawisko? 17.09.21

Równonoc jesienna 2021 już w połowie września

Zjawisko zwane równonocą jesienną to moment, w którym na dobre żegnamy lato i witamy nadchodzącą, złotą, kalendarzową jesień. Jest to bowiem noc, podczas której zmieniają się pory roku. Co ciekawe - występuje ona dwa razy na dwanaście miesięcy.

Z powodu różnic między rokiem kalendarzowym a zwrotnikowym, data równonocy jesiennej nie jest stała. W tym roku wypadnie ona w środę 22 września.

To właśnie od tego momentu noce będą robić się coraz dłuższe, a dni krótsze.

Dlaczego tak się dzieje?

Otóż równonoc jest zjawiskiem, podczas którego dzień i noc trwają tyle samo godzin. Oznacza to, że w tym momencie półkula północna oraz południowa otrzymują tyle samo promieni słonecznych. Podczas równonocy jesiennej na pierwszej z nich rozpoczyna się kalendarzowa jesień, a na drugiej wiosna.