Rozpoczął się ostatni egzamin ósmoklasisty 2024: dziś język angielski. Harmonogram. Co pojawi się na egzaminie ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy i o której odbędzie się test z języka obcego?

Absolwenci ósmych klas przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego we wtorek 16 maja 2024 r. o godzinie 9:00. Egzamin potrwa 90 minut i będzie ostatnim egzaminem spośród trzech egzaminów, do którego muszą podejść absolwenci szkół podstawowych. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 55 punktów:

zadania zamknięte – 34 punkty

zadania otwarte – 21 punktów.

Arkusz egzaminu ósmoklasisty z angielskiego wraz z proponowanymi odpowiedziami zamieścimy po godz. 13.00

W arkuszu z języka obcego absolwenci zadania zamknięte (zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie), jak i otwarte (zadania polegające na samodzielnym sformułowaniu odpowiedzi).