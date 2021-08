Rozpoczyna się przebudowa stacji w Oświęcimiu. Powstanie m.in. przejście podziemne do peronów i Brzezinki zamiast obecnej kładki [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Rusza kolejna duża i ważna dla pasażerów inwestycja na stacji w Oświęcimiu. Obejmuje m.in. budowę przejścia podziemnego do peronów, które zastąpi dotychczasową kładkę nad torami. W ramach prowadzonych prac przebudowane zostaną także perony. Jest to kolejny etap wielkiej modernizacji oświęcimskiej stacji. W połowie ub. roku został tutaj oddany do użytku nowy budynek dworca PKP.