Ruch w koszarach w Oświęcimiu coraz większy. Kolejni chętni dołączają do formowanego tutaj batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej [ZDJĘCIA]

Batalion Lekkiej Piechoty w Oświęcimiu będzie liczyć 650 żołnierzy

Docelowo batalion w Oświęcimiu ma liczyć ok. 650 żołnierzy, w tym blisko 50 zawodowych. Na początek przeszła tutaj część żołnierzy, którzy dotąd szkolili się w podkrakowskiej Rząsce, gdzie znajduje się siedziba brygady. Pierwsi żołnierze, którzy zasilili batalion w Oświęcimiu, mają za sobą wojskową przeszłość. W większości są to żołnierze rezerwy, ale są już też nowi. - Gdy ktoś był w wojsku to przechodzi szkolenie wyrównawcze, inni zaczynają od podstawowego – zaznaczają w dowództwie małopolskiej brygady.