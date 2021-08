Ryczów. Złomiarze ukradli rynny z zabytkowej kaplicy cmentarnej? Zbulwersowani mieszkańcy szukają świadków [ZDJĘCIA]

Łupem rabusiów padła tam zabytkowa kaplica cmentarna pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, pochodząca z 1861 roku. Znajduje się ona na cmentarzu parafialnym. Ktoś zadał sobie trud, by wymontować z niej miedziane rynny i zabrać je ze sobą. Rano szkodę odkryli mieszkańcy.

Trwają poszukiwania sprawców kradzieży. Na razie nie udało się ustalić ich tożsamości.

Ktokolwiek ma informacje na ten temat proszony jest o przekazanie informacji na policję lub do parafii. Masz kamerę, jechałeś ostatnio drogą krajową obok kościoła, nagrałeś podejrzany pojazd, zgłoś to! Dzisiaj kaplicę a jutro okradną twój dom... - apelują do świadków zdarzenia administratorzy fanpage ryczów.pl na Facebooku.