Rynek w Olkuszu będzie bardziej zielony. Ruszył przetarg na „zielono-niebieską rewitalizację olkuskiej starówki”. Zobacz zdjęcia i wideo

Rynek w Olkuszu będzie bardziej zielony. „Betonowa pustynia” przejdzie do historii

Od wielkiego remontu rynku w Olkuszu minęła już ponad dekada. Nieco ponad dziesięć lat temu „serce” Srebrnego Miasta” zmieniło się nie do poznania – powstały dwie urokliwe fontanny, wykonana została zupełnie nowa nawierzchnia, kwietniki i wiele innych. Nie zapomniano także o „strefie rozrywkowej”, którą tworzy drewniana scena z widownią.

Niestety projekt rewitalizacji nie objął nowych nasadzeń przez co aż do dziś na olkuskim rynku brakuje miejsc, w których można by się schować przed upałem.

- Mamy piękny rynek. Szczególnie widać to w weekendy, gdy wiele osób całymi rodzinami przychodzi tam posiedzieć, zjeść lody albo po prostu pospacerować. Szkoda, że nie ma tam cienia, bo w wakacje strasznie trudno wytrzymać na rynku – mówiła spotkana na rynku pani Ania.

Rynek w Olkuszu będzie bardziej zielony Paweł Mocny

Ta sytuacja niebawem ma ulec zmianie. Władze miasta i gminy Olkusz ogłosiły bowiem przetarg na „zielono-niebieską rewitalizację olkuskiej starówki”.