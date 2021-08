Rząd zapowiada poszerzenie autostrady A4 od Tarnowa do Wrocławia o trzeci pas ruchu. Pytanie - czy od węzła w Krzyżu czy w Mościcach?

Dodatkowy pas ruchu na A4 do Tarnowa

Według nowego, ogłoszonego w poniedziałek (9 sierpnia), Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku ukończone mają zostać wszystkie planowane drogi szybkiego ruchu. Przeznaczone zostanie na to ponad 292 miliardy złotych z budżetu państwa. Wśród planowanych inwestycji jest również poszerzenie autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem a Tarnowem. O ile w przypadku pierwszego z miast ogłoszono konkretnie, że trzy pasy ruchu będą wybudowane od węzła Krzyżowa, to już w przypadku Tarnowa nie zostało to na razie sprecyzowane.