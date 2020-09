Sądecczyzna. Sanatoria będą mogły prowadzić działalność w czerwonej strefie. Burmistrz Jan Golba: lepiej późno niż wcale

Sensowności zakazu prowadzenia działalności sanatoryjnej przy dopuszczalnej działalności branży hotelarskiej nie widzieli burmistrzowie gmin uzdrowiskowych i zwróciliśmy się do Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, by przestawiła na najbliższym Rządu argumenty obalające sens wpisania uzdrowisk na czerwoną listę. Ich wniosek wówczas nie został uwzględniony, dopiero późniejszy wniosek Rabki-Zdrój przyniósł zakładany rezultat.

– Uważam, że ta decyzja jest bardzo dobra, lepiej późno niż wcale. Została podjęta słusznie dlatego, że nie może być takiego różnicowania i to różnicowania na niekorzyść w sytuacji kiedy w obiektach sanatoryjnych ten standard sanitarny jest zdecydowanie podwyższony. Szkoda tylko tych turnusów, które zostały utracone- mówi Jan Golba. I uważa, że obecny minister zdrowia podjął odpowiednią decyzję, a poprzednie obowiązujące przepisy były kompletnie niezrozumiałe.

-Jeżeli można było przyjechać do hotelu bez badania, a nie można było przyjechać do sanatorium z badaniem, to coś tu nie gra, brakowało takiej klarowności- dodaje.

Przez wprowadzenie czerwonej strefy w powiecie nowosądeckim działalność sanatoryjna została wstrzymana na miesiąc, od dwóch tygodni sanatoria są otwarte, nie oznacza to jednak, że odbywają się tam już turnusy. Te które przypadały akurat wtedy, kiedy obowiązywała czerwona strefa zostały przełożone na inny termin. Jak zauważa Golba chwilę potrwa zanim sytuacja się unormuje.