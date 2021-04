Sałatka z polędwiczką wieprzową, rukolą i pieczarkami portobello [PRZEPIS]

Polędwiczki wieprzowe to jeden z najcenniejszych elementów mięsa. To miękkie i kruche mięso, samo w sobie bardzo smaczne. Proponujemy zrobić pyszną sałatkę z polędwiczką w roli głównej.

Sałatka z polędwiczką wieprzową, rukolą i pieczarkami [PRZEPIS]

Składniki

polędwiczka wieprzowa

kawałek sera pleśniowego lazur niebieski

kilka płatków parmezanu

kilka pomidorków koktajlowych

kilka pieczarek portobello – takie duże i brązowe

garść rukoli i garść listków botwiny

po łyżeczce czerwonej papryki słodkiej, mielonego kuminu, majeranku, lubczyku, pieprzu młotkowanego i jeśli macie – pół łyżeczki mielonego kopru włoskiego (niekoniecznie)

sól

dwie łyżki oleju rzepakowego

łyżka masła

łyżeczka octu balsamicznego

olej rydzowy

Wykonanie

Z oleju rzepakowego, octu i przypraw zrobić pastę. Polędwiczkę podzielić na cztery równe kawałki, posolić delikatnie i obtoczyć w paście. Odstawić na godzinę. Nie wkładać do lodówki, mięso przed pieczeniem ma mieć temperaturę pokojową. Pieczarki delikatnie wyczyścić wilgotną ściereczką (nie obierać), pokroić na plastry, wrzucić na rozgrzane masło i zarumienić. Polędwiczkę ułożyć na patelni grillowej. Bez tłuszczu, bo olej już jest w marynacie. Usmażyć na mocnym ogniu z każdej strony pamiętając o bokach. Jak już się polędwiczka zrumieni, podlać wodą i poddusić. Polędwiczka ma być w środku różowa, ale nie surowa. Taka jak na zdjęciach. Można jeden kawałek wykroić do „testów” lub sprawdzić palcem. Polędwiczka jest dobra, jeśli stawia opór przy naciśnięciu, ale nie jest twarda jak kamień. Wtedy ściągnąć ją z patelni i odstawić, żeby odpoczęła.

Na talerzu ułożyć sałaty, ostudzone pieczarki (żeby sałaty nie zwiędły), pomidorki, kawałki pleśniowego sera i płatki parmezanu. Do tego plastry polędwiczki. Skropić olejem rydzowym.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga "Lady Kitchen"