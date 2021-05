Sandecja Nowy Sącz wraca do gry! Zagra ze spadkowiczem, Koroną Kielce

Przypomnijmy, że jesienią w starciu Korony z Sandecją górą byli kielczanie triumfując u siebie 1:0 po golu Jacka Kiełba. Przy okazji był to debiut na ławce trenerskiej sądeczan Dariusza Dudka.

Sądecki wiosenny optymizm

W środę 28 kwietnia piłkarze z miasta nad Dunajcem zremisowali przy Kilińskiego z Resovią 1:1. Rozpędzona Sandecja bardziej straciła dwa punkty niż zyskała jeden. Od 62. minuty przyjezdni grali bowiem w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Dawida Kubowicza. Mimo to gospodarzom nie udało się dobić przeciwnika.

Mimo to w Nowym Sączu panuje bardzo dobra atmosfera. Drużyna nie zaznała goryczy porażki od 14 listopada ub. roku i wspomnianego meczu z... Koroną. Trener Dudek zaczyna już mówić o walce o pierwszą szóstkę ligi. Wtórują mu piłkarze, choć ci nie chcą zapeszać i wolą koncentrować się na każdym najbliższym meczu. - Zobaczymy, co przyniesie czas, ale nie ma co planować niczego z wyprzedzeniem – mówią zgodnie.

- Dziękuję zawodnikom za historię, którą tworzymy. Myślę, że szesnaście meczów bez porażki to naprawdę chwalebny wyczyn dla tych piłkarzy, których mam w szatni – przyznał po remisie z rzeszowianami opiekun Sandecji.