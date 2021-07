Sandecja traci dyrektora akademii. Rafał Wisłocki wybrał ekstraklasę

Wisłocki w Niecieczy ma objąć jedno z kierowniczych stanowisk. To drugi pracownik nowosądeckiego klubu, który w ostatnim czasie zdecydował się na odejście z Kilińskiego. Wcześniej z Sandecją pożegnał się również dotychczasowy prezes Arkadiusz Aleksander, który złożył dymisję.

Przypomnijmy, że Rafał Wisłocki trafił do Sandecji w marcu br. Był odpowiedzialny „za kompleksowy rozwój sportowy, główne założenia programowe i wizję Akademii Sandecja” (za Sandecja.pl). Ten mieszkaniec miejscowości Ropa koło Gorlic wraz ze startem rundy jesiennej rozgrywek czwartej ligi grupy małopolskiej wschodniej miał być ponadto trenerem rezerw Sandecji, które zostały reaktywowane po rocznej przerwie.

„Słonie” z Niecieczy w niedawno zakończonym sezonie rozgrywek Fortuna 1 Ligi finiszując na drugiej pozycji wywalczyły bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. To powrót Termalicy do najwyższej klasy rozgrywkowej po trzech latach spędzonych na pierwszoligowym froncie.