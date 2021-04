Schab – przepisy. Co można zrobić ze schabu? Pomysły na dania ze schabu

Co można zrobić ze schabu oprócz nieśmiertelnych kotletów schabowych? Zobaczcie przepisy na pyszne dania ze schabem w roli głównej! Schab duszony z cebulą, roladki schabowe czy schab po bałkańsku to tylko niektóre z propozycji!

Schab to jeden z lepszych fragmentów wieprzowego mięsa, uwielbiany zarówno przez gospodynie, jak i domowników. Chudy i kruchy kawałek tuszy bardzo często króluje na naszych stołach podczas niedzielnych obiadów, codziennych posiłków, a nawet ważnych uroczystości. Najczęściej jednak kojarzy się nam z tradycyjnym kotletem schabowym. Co jeszcze można przygotować ze schabu? Poniżej przepisy na dania ze schabu:

Schab duszony z cebulą i kminkiem

Roladki schabowe z salami, ogórkiem i papryką

Schab z warzywami po bałkańsku

Grillowane kieszonki schabowe z suszonymi pomidorami i serem mozzarella

Roladki schabowe ze szpinakiem i serem żółtym

Schab z suszonymi pomidorami i oliwkami

Schab pieczony dietetycznie

Schab duszony z cebulą i kminkiem [PRZEPIS] Zobacz jak zrobić schab duszony z cebulą i kminkiem. fot. pixabay Składniki schab

cebula

kminek (opcjonalnie)

liść laurowy

ziele angielskie

tłuszcz do smażenia

sól, pieprz

Wykonanie

Schab pokroić na kawałki, rozbić. Na patelni rozgrzać niewielką ilość tłuszczu (olej lub smalec) i podsmażyć kawałki schabu. Schab ściągnąć z patelni i przesmażyć lekko cebule pokrojoną w piórka. Dorzucić schab, całość posolić i popieprzyć. Podlać wodą, dorzucić 2-3 listki laurowe i 3-4 ziela angielskie oraz kminek (opcjonalnie). Dusić na wolnym ogniu około 40-50 minut.

Podawać z ziemniakami i surówką.

Przepis Justyny Kalemby Roladki schabowe z salami, ogórkiem i papryką [PRZEPIS] Roladki schabowe z salami, ogórkiem i papryką. Fot. Katarzyna Skuta Składniki 8 plastrów schabu

8 plastrów pikantnego salami

2 większe ogórki kiszone

papryka czerwona

cebula

musztarda

liść laurowy

ziele angielskie

sól, pieprz

kminek mielony

słodka i ostra mielona papryka

mąka do zagęszczenia sosu i otoczenia mięsa

wykałaczki lub nić do spięcia roladek

tłuszcz do smażenia

Wykonanie

Mięso rozbić, przyprawić solą i pieprzem. Ogórki i paprykę pokroić w paski, cebulę w piórka. Każdy plaster mięsa posmarować musztardą, po czym ułożyć na nim salami, ogórek, paprykę i cebulę. Mięso zawinąć w roladkę, spiąć. Obtoczyć w mące i obsmażyć na rumiano z każdej strony. Przełożyć do rondla. Na patelnię, na której smażyło się mięso, wlać trochę gorącej wody i doprowadzić do wrzenia, zamieszać, po czym przelać wodę do rondla i uzupełnić ją tak, aby zakryła mięso. Dodać liść, ziele angielskie, mieloną paprykę i kminek. Dusić pod przykryciem, aż mięso będzie miękkie. Zagęścić sos mąką, ponownie zagotować. Przyprawić solą i pieprzem. Podawać z kaszą gryczaną lub kluskami śląskimi.

Przepis Katarzyny Skuty Schab z warzywami po bałkańsku [PRZEPIS] Schab z warzywami po bałkańsku. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki dla 6 osób

1 kg schabu bez kości

pęczek cebuli dymki, biała i zielona część

2 cebule

3 ząbki czosnku

czerwona papryka

3 średnie pomidory lub 1 puszka pomidorów

40 dag pieczarek

3 ogórki kiszone

sól

pieprz

słodka i ostra papryka

1/2 szklanki pomidorowej passaty

bulion Wykonanie

Na patelni rozgrzać olej i usmażyć schab pokrojony w plastry lub inne, dowolne kawałki. Dodać kolejno pokrojone warzywa: cebulę zwykłą i dymkę, pieczarki, paprykę, ogórki, pomidory, czosnek oraz przyprawy, podlać bulionem. Zamieszać i dusić do miękkości, poczekać aż sos się zredukuje. Doprawić do smaku, podawać posypane zieleniną.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”

Grillowane kieszonki schabowe z suszonymi pomidorami i serem mozzarella [PRZEPIS] Grillowane kieszonki schabowe z suszonymi pomidorami i serem mozzarella. Fot. Joanna Tokarz Składniki: 4 plastry schabu

8 suszonych pomidorów z zalewy olejowej z pestkami dyni

4 plastry sera mozzarella

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Kotlety schabowe delikatnie solimy i oprószamy pieprzem. Rozbijamy bardzo cienko. Na jednej stronie układamy posiekane suszone pomidory, kładziemy plaster sera mozzarella i posypujemy pestkami dyni z zalewy olejowej. Przykrywamy drugą częścią i tłuczkiem mocno zbijamy boki, zawijając je następnie ku górze. Grillujemy bezpośrednio na ruszcie zawiniętymi bokami do góry, co zapobiegnie wypłynięciu sera. Obracamy po około 15 minutach na drugą stronę. Całkowity czas grillowania u mnie wyniósł około 40 minut. Podajemy ze świeżą sałatą lub grillowanymi warzywami.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie” Roladki schabowe ze szpinakiem i serem żółtym [PRZEPIS] Roladki schabowe ze szpinakiem i serem żółtym. Fot. archiwum Składniki schab bez kości (4 kotlety)

garść świeżego szpinaku

8 plasterków sera żółtego Gouda MSM Mońki

sól i pieprz do smaku

1 łyżka oleju

Składniki na sos 100 g śmietankowego serka topionego

250 ml śmietanki słodkiej 18%

garść świeżych ziół: koper, natka, szczypior, bazylia, rozmaryn

sól i pieprz do smaku Wykonanie

Serek rozpuścić w śmietanie, podgrzewając i często mieszając. Dodać posiekane zioła i doprawić do smaku. Kotlety cienko rozbić, doprawić solą i pieprzem, na każdy położyć liście szpinaku i po dwa plasterki sera. Zawinąć jak gołąbki, spiąć wykałaczkami i obsmażyć na oleju na złoty kolor. Następnie podlać szklanką wody i poddusić do miękkości (ok. 10 minut).

Przed podaniem rozkroić i polać sosem.

Przepis Roberta Muzyczki

Schab z suszonymi pomidorami i oliwkami [PRZEPIS] Schab z suszonymi pomidorami i oliwkami. Fot. KGW z Białki Składniki kilogram schabu bez kości

4 ząbki czosnku

łyżeczka ziół prowansalskich

słoik pomidorów suszonych w oleju

masło

łyżka miodu

kilkanaście oliwek nadziewanych czosnkiem lub papryką

łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu

sól, pieprz

Wykonanie

Pomidory pokroić w paski, oliwki na połówki. Czosnek przecisnąć przez praskę. Schab naciąć wzdłuż dłuższego brzegu, nie rozcinając do końca, natrzeć dokładnie czosnkiem, solą i pieprzem, ziołami, odstawić na co najmniej 2 godziny. Nałożyć na płat mięsa pomidory i oliwki, złożyć i obwiązać nitką. Obsmażyć na maśle na patelni ze wszystkich stron, przełożyć do żaroodpornego naczynia, podlać tłuszczem ze smażenia i piec 1,5 godz., często podlewając wytapiającym się sosem. Pod koniec posmarować miodem i posypać grubo zmielonym pieprzem.

Przepis Koła Gospodyń z Białki Schab pieczony dietetycznie [PRZEPIS] Schab pieczony dietetycznie. Fot. Marta Góra Składniki schab w kawałku

oliwa lub olej

zioła świeże lub suszone według uznania (tymianek, czosnek, kminek, rozmaryn)

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Schab natrzeć ziołami i oliwą, zostawić na kilka godzin w lodówce. Po tym czasie mięso włożyć do worka lub rękawa do pieczenia, dodać 2-4 łyżki gorącej wody, worek zamknąć klipsami, zrobić kilka dziur na wierzchu, aby umożliwić dostęp powietrza. Włożyć do piekarnika i piec w temp. ok. 200 stopni do momentu, aż worek napęcznieje. Rozerwać worek, dopiec kilka minut otwarty.

Przepis Marty Góry

