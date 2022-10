Ściąga przed grzybobraniem. Pod jakimi drzewami rosną grzyby? Gdzie szukać prawdziwków i podgrzybków? 12.10.2022 JK

Udane grzybobranie zależy nie tylko od szczęścia, ale i od wiedzy. By wrócić do domu z pełnym koszykiem trzeba wiedzieć, gdzie i o jakiej porze szukać konkretnych gatunków. Niektóre grzyby upodobały sobie zacienione stanowiska pod drzewami, inne z kolei preferują otwarte, łąkowe tereny. Zanim udamy się do lasu warto więc przeczytać o kilku zasadach, które ułatwiają nam poszukiwania. Sprawdź w galerii, gdzie rosną poszczególne gatunki grzybów jadalnych.