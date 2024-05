Ścieżki nordic walking w woj. małopolskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 1 - 2 czerwca. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. małopolskim można trenować niemal wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania ścieżek sprawdzonych przez innych amatorów sportu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 interesujące ścieżki nordic walking w woj. małopolskim. Co tydzień proponujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Zobacz, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. małopolskim

Które szlaki nordic walking w woj. małopolskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo przedstawiamy Wam 3 uczęszczane ścieżki nordic walking w woj. małopolskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. małopolskim ma być od 13°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 74%. W niedzielę 02 czerwca w woj. małopolskim ma być od 13°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 9% do 60%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Skołczanka Początek trasy: Świątniki Górne

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,14 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 326 m

Suma zejść: 353 m Alli poleca tę trasę na marsz

Odjazd autobusu MPK 10:10 z przystanku Centrum Kongresowe ICE, przyjazd 10:33, na przystanek Bolesława Śmiałego. Od przystanku rozpoczyna się spacer za turystycznym znakiem niebieskimi. Pogoda słoneczna 26 stopni Celsjusza. Łatwe zalesione pagórki Uroczysko Wielkanoc i Uroczysko Kowadza. Z nostalgią mijam groby 500 pomordowanych Żydów, a na wzniesieniu leśny ołtarz MB. Tablice dydaktyczne opisują osobliwości rezerwatu. Dowiedziałem się, że kopiec mrówek z jednego mrowiska, w czasie masowego pojawienia się szkodników, może zniszczyć nawet 10 mln owadów. Leśna ścieżka, meandrując, prowadzi do końcowego przystanku MPK Tyniec Kamieniołom. Krótka asfaltowa droga, potem wzniesienie Grodzisko, a wałem Wisły osiąga się Opactwo Benedyktynów i po 15 minutach przystanek MPK Tyniec, meta spaceru.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wodospady i Cerkwie. Ropica Górna, Dragaszów, Bodaki. Beskid Niski Początek trasy: Bobowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,2 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 386 m

Suma podejść: 1 067 m

Suma zejść: 1 066 m Mikcoyote poleca tę trasę na marsz

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Niepołomice i Puszcza Początek trasy: Wieliczka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,07 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 300 m

Suma zejść: 273 m AirWrona poleca tę trasę Piesza wycieczka do ciekawego rejonu w okolicach Krakowa.

Start w Niepołomicach, gdzie znajdujemy kilka zabytków i pomników, między innymi Zamek Królewski, Ratusz, kościół. Dalej idziemy wzdłuż Drogi Królewskiej, która po chwili wchodzi w teren Puszczy Niepołomickiej. Po kilku kilometrach docieramy do skrzyżowania szlaku zielonego i czarnego, gdzie znajdujemy Dąb, kapliczkę i cmentarz. Dalej wchodzimy na czarny szlak, który doprowadza nas do PKP Szarów. Po drodze mijamy lasy i łąki.

Wycieczka na rozpoznanie, następny cel to rezerwat Żubrów.

Nawiguj

Co daje nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Odkryj najlepsze atrakcje Małopolski

Maszerując z kijkami warto co jakiś czas zmieniać lokalizację, by móc odkryć najciekawsze atrakcje regionu – w woj. małopolskim znajdziecie ich przecież mnóstwo! Warto przejść tam Szlakiem Architektury Drewnianej i na własne oczy zobaczyć architektoniczne perły naszego kraju, m.in. świątynie w Powroźniku, Binarowej, Dębnie Podhalańskim, Lipnicy Murowanej i Sękowej, Owczarach, Kwiatoniu i Brunarach Wyżnych. Z dobrej pogody warto także korzystać, uprawiając nordic walking w miejskich parkach (np. w Krakowie) lub wśród zachwycających krajobrazów stworzonych przez naturę – należą do nich chociażby Droga Pienińska czy, dla zaprawionych w bojach, Główny Szlak Beskidzki. Sprawdź popularną drogę pienińską.