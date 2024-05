Ścieżki rowerowe w woj. małopolskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Zastanawiasz się nad pomysłem na trasę rowerową w woj. małopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. małopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. małopolskim warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w woj. małopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. małopolskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. małopolskim ma być od 15°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 19% do 92%. W niedzielę 02 czerwca w woj. małopolskim ma być od 12°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 21% do 55%. 🚲 Trasa rowerowa: Wzgórze Trzy Lipki. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,91 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 669 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Łatwa i przyjemna trasa w sam raz na rodzinny wypad poza miasto. Z Czechowic- Dz. do Mazańcowic jedziemy wzdłuż rz. Wapienicy. Stąd pozostaje nam przejechać nad drogą ekspresową i pokonać podjazd (nie długi aczkolwiek dość stromy), na wzgórze Trzy Lipki. Po osiągnięciu celu możemy odpocząć na ławeczkach, delektując się rozległymi panoramami lub aktywnie spędzić czas w siłowni na wolnym powietrzu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Niedaleko od Zazdrości do Zawiści Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 91,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 1 149 m

Suma zjazdów: 1 142 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Groźnie brzmiąca nazwa trasy wzięła się od nazwy dwóch miejscowości, jakie napotkałem pokonując dzisiejszy etap. Zapuściłem się w okolice Żor i Łazisk Górnych, jadąc głównie oznakowanymi szlakami rowerowymi. Są tu piękne tereny leśne, które możemy przemierzać znakomicie przygotowanymi ścieżkami rowerowymi, na których nie brakuje wydzielonych miejsc do odpoczynku.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Nowy Targ - Niedzica Początek trasy: Rabka-Zdrój

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,64 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 250 m

Suma podjazdów: 764 m

Suma zjazdów: 787 m It.nowytarg poleca tę trasę Wycieczka rowerowa przewidziana na cały dzień. Prowadzi z Nowego Targu do Niedzicy.

Ze względu na dystans i strome podjazdy trasa polecana raczej dla wprawnych rowerzystów.

Typ roweru: górski, cross, trekking.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Rabce-Zdroju

🚲 Trasa rowerowa: Geo - Dino - Sfera Początek trasy: Chełmek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,21 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 230 m

Suma zjazdów: 226 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Shadow125 Pogoda średnia ale w domu nie ma co siedzieć. Wybór padł na Sodową (Sadową) Górę w Jaworznie. Mniejsza o nazwę ważne jest, że na terenie nieczynnego kamieniołomu powstał Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Trasa prowadzi bocznymi drogami a na terenie Jaworzna ścieżkami rowerowymi dobrze oznaczonymi, no może z małymi wyjątkami. Na trasie spotykałem sympatycznych rowerzystów (jednego nawet uchwyciła kamera - pozdrawiam) nie obeszło się oczywiście bez pozdrowień. W pewnym momencie szlak skręca w prawo i wjeżdżamy w "inny świat" można nawet odpocząć na belce. Po drodze zauważyłem tablicę pamiątkową "Progresywne Więzienie dla Młodocianych Przestępców – istniejące w latach 1951–1956 w Jaworznie więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. cyt. Wikipedia". Po przebiciu się przez pola dotarłem do GEOsfery. Tam już tylko atrakcje, w praktyce można spędzić cały dzień. Polecam trasę wszystkim.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Chełmku

🚲 Trasa rowerowa: Pętla z zaliczeniem zamku Tęczyn Początek trasy: Krzeszowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 163 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 384 m Witek1964 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka rowerowa z Wolo Filipowskiej z punktem docelowym którym był zamek Tęczyn. Byłem tam kiedyś około 20 lat temu i byłem zdziwiony bo wiele się zmieniło. Zamek od 2010 jest w remoncie. Można wejść na wieżę. Odnowiono fragmenty murów. Generalnie robi dużo lepsze wrażenie niż dawniej. Co prawda trzeba kupić bilet za 7 zł np ale w końcu ktoś musi sfinansować zabiegi upiększające. Sama trasa rowerowa miała być dłuższa bo planowaliśmy jechać zielonym szlakiem z Krzeszowic do Sanki i dalej do Rudnej ale wszechobecne błoto sprawiło że zdecydowaliśmy o skróceniu rundy o około 11 km i jeszcze przed autostradą skręciliśmy na czerwony szlak prosto w stronę zamku. W kilku miejscach trzeba było zejść z roweru i prowadzić go po kostki w bagnie. W sumie fajnie ale gdyby pogoda była dłuższy czas słoneczna byłoby na pewno lepiej. Poziom trudności średni ale zależny zdecydowanie od pogody. Kilka stromych podjazdów w tym pod zamek jak dla mnie nie do pokonania na rowerze.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Krzeszowic

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Smutną Górę Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 278 m

Suma podjazdów: 1 952 m

Suma zjazdów: 1 950 m Pawelboy poleca tę trasę W niedzielę 07.05.2017 r. na wycieczkę „RUCH TO ZDROWIE i nie tylko !!!” chętnych przybyło ponad limit tj 22 osoby. Wyruszyliśmy więc w kierunku SMUTNEJ GÓRY w Chełmie Śląskim (należy nadmienić, że do roku 1831 r była nazywana ŁYSĄ GÓRĄ.) Po zakończeniu POWSTANIA LISTOPADOWEGO na Śląsk dotarła zaraza cholery azjatyckiej dziesiątkując ludność. Ówczesne władze pruskie zabroniły chowania zmarłych na przy kościelnym cmentarzu obawiając się zatrucia wody w studniach. Postanowiono wywozić zmarłych nieszczęśników nie tylko z Chełmu Śląskiego ale również z Imielina i Bierunia na piaszczyste wzgórze czyli na ŁYSĄ GÓRĘ. W obecnym czasie cmentarzyk jest uporządkowany a krzyż odnowiony. Zbudowano 2 wiaty gdzie można odpocząć i zjeść posiłek a także schronić się przed opadami i burzą. Udając się w dalszą podróż przez Kopciowice i Bieruń Nowy odwiedziliśmy MINI ARBORETUM składającego się z siedmiu ogrodów tematycznych np. odmiany drzew iglastych i liściastych, następnie roślinki wrzosowate i różaneczniki spotkamy tu również ogród różany, ogród traw oraz ogród barw i zapachów. Do domów wróciliśmy z nowymi wrażeniami, zadowoleni i uśmiechnięci.

Klub Gronie zaprasza jak zwykle wszystkich chętnych na następne wycieczki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Niczym król wśród naftowych pól Początek trasy: Niepołomice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 46 m

Suma zjazdów: 55 m Rowerzystom trasę poleca Buchtini

Brak roweru nie musi być przeszkodą w wyruszeniu na szlak. Obok parkingu, na którym pozostawiamy samochód, działa bowiem sezonowa wypożyczalnia. Startujemy Wskakujemy na siodełka, przekraczamy ruchliwą drogę nr 75 i znikamy w lesie. Przed nami nieco ponad kilometr jazdy leśną drogą. Unosząca się wokół delikatna mgiełka olejków eterycznych działa na nas relaksująco. Sprawia, że pierwszą rzeczą, jaką wyrzucamy z plecaka jest pośpiech. Docieramy do Drogi Królewskiej, którą przed wiekami zdążali na polowania królowie. Różne wydarzenia towarzyszące łowom upamiętniają dęby czy leśne kapliczki. Pamiątki narodowe Po drodze mijamy na przykład Dąb króla Stefana Batorego. To pod jego rozłożystymi konarami władca został zaatakowany przez rannego tura. Na szczęście córka miejscowego leśniczego strzałem z kuszy wybawiła go z opresji. Dwa kilometry dalej rośnie Dąb króla Augusta II, który upamiętnia ucztę, jaką wydał ów władca po trzydniowych łowach dnia 27 IX 1730 r. W naszej opowieści nie powinno zabraknąć informacji o kapliczce świętego Huberta. Pięknie odrestaurowany obiekt stoi w miejscu kapliczki ufundowanej przez króla Zygmunta Starego.

Żubr za wysokim murem Kawałek dalej na Drodze Królewskiej niespodziewanie kończy się asfalt. Przyzwyczajeni do równej nawierzchni nie chcemy jechać dalej gruntową poprzetykaną mniejszymi lub większymi kamieniami drogą, więc wybieramy Żubrostradę. Zamknięta zielono-białym szlabanem pozostaje do dyspozycji pieszych, rowerzystów i rolkarzy. Po około 4. km od momentu minięcia szlabanu przejeżdżamy obok ostoi żubrów otoczonej betonowym parkanem. Nie jest ona udostępniana do zwiedzania, a zwierzęta można oglądać jedynie z platformy widokowej. Pośród falujących łanów zbóż Żubrostrada kończy się w Mikluszowicach. Przekraczamy drogę wojewódzką i zanurzamy się w świat wąskich mikluszowickich uliczek. Z Mikluszowic podążamy na północ do Wyżyc. W centrum wioski skręcamy w lewo. Przed nami ponad 2 km jazdy pośród falujących łanów zbóż. W Woli Drwińskiej pojawiają pierwsze maszty szybów naftowych. Polska ropa Historia wydobycia ropy naftowej na tym obszarze sięga połowy lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to wykonano pierwszy odwiert, z którego trysnęła w górę pod ogromnym ciśnieniem. Gigantyczny pióropusz wzbił się na wysokość 60 m. Potem zbudowano system rurociągów, którymi po odciągnięciu parafiny tłoczono ropę do Bochni.

Na samym początku tutejsze złożą pokrywały 60% zapotrzebowania na ropę całego kraju. Z czasem wyczerpały się. Zabetonowywano odwierty jeden po drugim. Obecnie tylko z jednego otworu ropa wypływa samoczynnie. W przypadku pozostałych musimy korzystać z pomp, przez miejscowych nazywanych "konikami". Pompy przez większość czasu tkwią w bezruchu. Niektóre z nich uruchamia się codziennie, inne co kilka dni. Z jednego cyklu tłoczenia uzyskuje się średnio tonę czarnej mazi. Dalej ropa płynie podziemnymi rurociągami do Ośrodka Grupowego G-9. Tutaj w pionowych separatorach z ropy naftowej oddziela się gaz. Potem trafia ona do ogrzewanych separatorów poziomych, w których pozbawia się ją tzw. wody złożowej. Oczyszczoną wstępnie ropę naftową kieruje się kanałem do Ośrodka G-2 w Zielonej, skąd zabierają ją samochody-cysterny. W okolicach Woli Drwińskiej ropę czerpie się ze złoża aż trzynastoma odwiertami. Pracownicy ośrodka codziennie, zgodnie z harmonogramem, robią objazd i włączają ręcznie poszczególne pompy. - Z uwagi na znaczną domieszkę gazu ziemnego automatyka tutaj nie sprawdza się - tłumaczy nam jeden z pracowników PGNiG dozorujący urządzenia. Praca może przyjemna, niemal godna pozazdroszczenia wiosną i latem, zimą zdaje się tracić swój urok.

"Szlak Bocianich Gniazd" W Drwini skręcamy w lewo. Tutaj przy głównej drodze znajduje się sklep można więc uzupełnić zapasy. Jedziemy dalej do Dziewina. Bocianich gniazd jakby tu więcej niż gdzie indziej, ale dziwić się nie ma co, bowiem biegnie tędy słynny "Szlak Bocianich Gniazd". Ptaki witają nas radosnym klekotaniem. Utwardzona, kamienista droga doprowadza nas do mostu przerzuconego nad Drwinką. Potem biegnie skrajem Lasu Grobla. Zamykamy pętlę W Chobocie pojawiamy się na krótko na głównej drodze. Na szczęście szybko odbijamy w lewo i przez Zabierzów Bocheński powracamy na Drogę Królewską. Dobrze znany nam już trakt doprowadza nas z powrotem na parking. Jeszcze tylko rzut oka na licznik. Okazuje się, że pokonaliśmy dystans prawie 45. km w czasie 4. godzin. Wzbogaciliśmy nasze archiwum o kilkadziesiąt wspaniałych fotek. Uścisnęliśmy dłoń polskiemu nafciarzowi. Będzie co wspominać w długie jesienno-zimowe wieczory...

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Niepołomicach

🚲 Trasa rowerowa: Tam, gdzie rzeka Wapienica zaczyna swój bieg Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,55 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 228 m

Suma podjazdów: 1 172 m

Suma zjazdów: 1 156 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiejsza trasa prowadzi do źródła rzeki Wapienica, którym jest sztuczny zbiornik wodny o nazwie Wielka Łąka. Zbiornik znajduje się w Dolinie Wapienicy i jest otoczony z każdej strony wzniesieniami Beskidu Śląskiego. Po stronie północnej i zachodniej znajduje się: Palenica, Wysokie i Przykra, a od południa i wschodu – góry: Błatnia, Stołów i Szyndzielnia.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Baza rakietowa i do Pszczyny Początek trasy: Chełmek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,5 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 694 m Trasę dla rowerzystów poleca Shadow125 Ładna pogoda więc w drogę. Celem są ruiny bazy rakietowej za Tychami. Wyruszyliśmy przez Murcki, obowiązkowo wjazd na hałdę (punkt widokowy). Przez Tychy i Paprocany dojechaliśmy na miejsce. Trafiliśmy bez trudu. W pagórku była ukryta baza rakietowa. Zostały w zasadzie tylko ściany. Wewnątrz pagórka coś było bo zasypali a na górze wylany beton. Da się wejść do środka - wymaga to trochę wprawy i uwaga na głowy :). Jako, że była wczesna pora pojechaliśmy do Pszczyny. Po drodze odwiedziliśmy stary cmentarz żydowski. Potem park Pszczyński, zamek i powrót do domu. 100 pękła jak nic, ale warto było.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Chełmku

🚲 Trasa rowerowa: Staniątki-Niepołomice-Wieliczka Początek trasy: Niepołomice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,34 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 680 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Ireneusz Zamek Królewski w Niepołomicach – gotycki zamek królewski z połowy XIV wieku przebudowany w stylu renesansowym znajdujący się w centrum Niepołomic.

Zamek królewski położony był w drugiej połowie XVI wieku w powiecie szczyrzyckim województwa krakowskiego[1].

Ten obszerny zamek nazywany jest "drugim Wawelem". Został wybudowany z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego na skarpie pradoliny Wisły. Miał pełnić również funkcje obronne. Wyruszały z niego wyprawy myśliwskie do pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Zamek składał się z trzech wież, budynków w skrzydle południowym i wschodnim oraz murów kurtynowych wokół dziedzińca. Równolegle powstała osada Niepołomice, mająca pełnić funkcje usługowe dla zamku i dworu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Niepołomicach

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Co zwiedzić w woj. małopolskim? To region wielu atrakcji

Małopolska to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju, stanowi więc idealne miejsce na zorganizowanie rowerowej wyprawy. Stolica regionu, Kraków, przeprowadzi wzdłuż cennych zabytków i urokliwych uliczek, a górujące nad rejonem Tatry urozmaicą – już i tak zachwycające – krajobrazy. Podczas wyprawy jednośladem warto też zwrócić uwagę na wyjątkowe zamki i pałace oraz obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej. Kierując się w stronę Wieliczki lub Bochni rekomendujemy zrobienie sobie przerwy na zwiedzanie wyjątkowych kopalni soli. Z kolei by poczuć się jak na południu Europy, wystarczy odwiedzić regionalne winnice, których atmosfera i wyroby zachwycą każdego miłośnika wina.