Sentymentalna podróż do Krynicy Zdrój z danych lat. Te zdjęcia uzdrowiska są unikatowe i dotąd nie były publikowane

Prywatna kolekcja zdjęć dawnej Krynicy

Zdjęcia oraz pocztówki to prywatne zbiory Marcina Krzysztofka, który choć nie mieszka w Krynicy-Zdrój to spędzał tu dużo czasu odwiedzając swoją babcię. Podzielił się z nami tymi cennymi pamiątkami sprzed lat, które w większości kupił na targach staroci. Pasją do kolekcjonowania takich zdjęć zaraziła go mama i babcia, która wkrótce będzie obchodziła 104 urodziny. Jest ona najprawdopodobniej najstarszą mieszkanką Krynicy-Zdroju.