Serenada to najmłodsza krakowska galeria handlowa. Otwarta została już cztery lata temu! [ZDJĘCIA]

"Serenada jest 16 dużym obiektem w Krakowie z nowoczesnymi powierzchniami handlowymi. Mając na uwadze dane umieszczone na oficjalnej stronie miasta, będzie to trzeci co do wielkości powierzchni handlowej (42 tys. mkw.) obiekt w Krakowie wraz z Galerią Kazimierz (również 42. tys. mkw). Największa jest Bonarka (91 tys. mkw.), a na drugim miejscu plasuje się Galeria Krakowska (64 tys. mkw.)" - informowaliśmy na naszych łamach w 2017 roku.