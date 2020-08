Serwery padły po minucie. Małopolska tarcza antykryzysowa nie wytrzymała

Obecnie strona tarcza.malopolska.pl nie działa. Widnieje na niej następujący komunikat: "W związku z przekroczeniem 70% alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów zakończono pierwszą część naboru. Złożenie wniosku w drugiej części naboru będzie możliwe w dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2020r. już od godz. 14 i potrwa do momentu, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów. Złożenia zatwierdzonego wniosku możesz dokonać na stronie internetowej generatora www.tarcza.malopolska.pl podając nr NIP, który wskazałeś we wniosku. Pamiętaj data i godzina złożenia wniosku ma decydujący wpływ na możliwość otrzymana wsparcia".

Nabór dwuetapowy

Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch, ściśle ze sobą połączonych etapach. Bon rekompensacyjny ma charakter dotacji bezzwrotnej, a sam projekt zrealizuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W I etapie trwającym od 17 do 28 sierpnia osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą miały możliwość założenia konta w systemie www.tarcza.malopolska.pl, wypełnienia wniosku oraz jego zatwierdzenia.

II etap zaplanowano od 31 sierpnia (od godz. 12) do 7 września (do godz. 12) lub do chwili, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130 proc. kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów. W ramach II etapu osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, będą miały możliwość złożenia w generatorze wcześniej przygotowanych i zatwierdzonych w I etapie wniosków. Jak widać, ten etap jednak nie działa.

- Uruchomiliśmy nabór dla przedsiębiorców jako pierwsi w Polsce. Został przeprowadzony bardzo sprawnie, szybko i w sposób łatwy dla beneficjentów, bo w 11 godzin i 40 minut. Na tak duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców wpłynęło zaledwie 11 reklamacji. To oznacza, że system elektronicznego składania wniosków jest szczelny i bezpieczny – zachwalał w zeszłym tygodniu wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

O bezzwrotny bon może ubiegać się wyłącznie osoba fizyczna będąca małym lub średnim przedsiębiorcą, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG), niezatrudniająca pracowników w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), która jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki: