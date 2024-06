Silne burze w Krakowie? IMGW wydało ostrzeżenie dla całej Małopolski. Możliwy grad

Pogoda nas nie rozpieszcza: poniedziałek to kolejny dzień z ostrzeżeniami IMGW dla Krakowa i całej Małopolski. Synoptycy wydali dla naszego regionu ostrzeżenie II stopnia przed burzami, lokalnie jest możliwy grad. Uważajcie podczas spacerów i wycieczek, sprawdzajcie radary burzowe online (poniżej).

Kolejne ostrzeżenie przed burzami

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11 do północy.

Prognoza pogody: Kraków i Małopolska

03.06.2024 07:30 - 07:30 04.06.2024 (Poniedziałek/Wtorek)

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 16°C, na szczytach Tatr około 9°C. Cała Małopolska została objęta jest meteorologicznymi ostrzeżeniami IMGW-PIB II stopnia. Do północy prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Po północy zjawisko będzie dalej trwało, a nawet może się nasilić. Kolejne ostrzeżenie IMGW-PIW II stopnia dla wszystkich powiatów Małopolski mówi o silnym deszczu z burzami i obowiązuje do wtorku (4 czerwca) do godz. 22.00. 04.06.2024 07:30 - 07:30 05.06.2024 (Wtorek/Środa)

W dzień zachmurzenie całkowite, miejscami duże. Opady deszczu, gdzieniegdzie burze, możliwy grad. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami może wynieść od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów mogą sięgnąć do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad. Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C, na szczytach Tatr około 7°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą północnego. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Mapa burzowa online

