Skarb Państwa nabył posiadłość Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Taka była ostatnia wola Mistrza

- Myślę, że dzięki państwu polskiemu będzie to zadbany ogród i dwór, który był częścią naszego życia, bo spędziliśmy ponad 55 lat razem. To nie jest łatwy dzień dla mnie, ale jednocześnie ogromnie się cieszę, bo to była ostatnia wola mojego świętej pamięci męża - podkreśla Elżbieta Penderecka.