Sklepy otwarte w Boże Ciało. Gdzie zrobimy zakupy 3 czerwca? Te placówki, sklepy i lokale będą czynne w Boże Ciało 2.06.21

Gigant: kultowy dom towarowy w Krakowie. Gdy płonął, ludzie płakali. Wspomnienia krakowian [1.06.2021]

W "Gigancie" pani Maria kupiła komplet mebli, kredyt spłacała dwa lata, sofę i meblościankę ma do dziś: z sentymentu. Joanna Kwinta, krakowianka, z domu towarowego przy ulicy Wybickiego miała wszystkie zwierzęta z lat dzieciństwa: papugi, rybki, świnki morskie, królika. Dziennikarz Grzegorz Krzywak kupił tam swój pierwszy piłkarski szalik z napisem "Forza Milan": ma go do dzisiaj i trzyma jako jedną z najważniejszych pamiątek w swoim życiu. Mieszkanka Krakowa Joanna Wiśniewska miała 11 lat, kiedy "Gigant" płonął. - Z kolegami z klasy staliśmy przed naszą szkołą przy al. Kijowskiej 3 i wpatrywaliśmy się w czarny dym na niebie - wspomina.